Câncer de bexiga:10 mil pessoas ao ano são atingidas pela doença

No Brasil, a doença é uma preocupação constante e tem aumentado cada vez mais entre homens e mulheres. O Julho Roxo é o mês de conscientização sobre o câncer de bexiga. O Instituto Nacional de Câncer estima que entre o período de 3 anos, sejam diagnosticados quase 11 mil novos casos da neoplasia em território brasileiro. Nessa questão, a informação e conhecimento é a melhor arma para prevenir e buscar diagnóstico precoce.

O câncer de bexiga é considerado o décimo tipo mais comum no mundo, com cerca de 500 mil novos casos a cada ano. No Brasil, é um dos mais comuns do aparelho urinário, ocupando o sexto lugar entre os mais incidentes em pacientes do sexo masculino, com idade aproximada de 65 anos.

É muito importante conhecer e compreender para prevenir o câncer de bexiga. Diversos fatores de risco estão associados ao desenvolvimento da doença. " É importante ressaltar que podem existir diferenças nos fatores de risco entre homens e mulheres", afirma o médico urulogista Fernando Leão. No entanto há alguns riscos comuns, como por exemplo: tabagismo, exposição a substâncias químicas nocivas, idade avançada; histórico familiar da doença, ocorrência de certas infecções crônicas.

