Campos dos Goytacazes monitora morador que testou positivo após viagem à Índia

A prefeitura de Campos dos Goytacazes, município da região norte do Estado do Rio, está monitorando um morador da cidade que chegou de visita de trabalho à Índia e testou positivo para a covid-19. O temor é que se trate da variante indiana do coronavírus, que começou a ser identificada no Brasil nos últimos dias.

O subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, Charbell Kury, informou em nota que o paciente está em isolamento preventivo, e ainda não se sabe qual tipo de variante o contaminou.

Ele chegou da Índia no sábado, 22, e fez o teste que indicou a contaminação ainda no aeroporto de Guarulhos (Grande SP), onde desembarcou.

A partir dali foi conduzido para casa seguindo regras técnicas do Ministério da Saúde.

A empresa de aviação também foi comunicada. Outros três moradores de Campos que tiveram contato com ele por conta do trabalho também estão sendo monitorados, mas ainda não acusaram nenhuma contaminação.

Segundo Kury expôs durante reunião do Gabinete de Crise do município de Campos dos Goytacazes nesta segunda-feira, o monitoramento está sendo realizado pela Vigilância em Saúde do município de Campos, em parceria com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, da secretaria estadual de Saúde, e testes vão identificar qual é a variante que contaminou o paciente.