Campos do Jordão ganha teleférico com cabines fechadas e opções até para pets

Sofia Patsch (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Fechado desde 22 de novembro de 2021, o teleférico do Parque Capivari, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, foi reinaugurado neste domingo, 6, com novidades. As 74 cadeirinhas individuais deram lugar a opções com cabines fechadas e até para pets.

continua após publicidade .

Com um investimento de R$ 35 milhões, o teleférico com vista para a Serra da Mantiqueira passa a oferecer cabine fechada para 8 pessoas e cadeira aberta com capacidade para até 6 passageiros.

Também foram instaladas cabines pets, para animais a partir de médio porte - o limite de peso é de até 80kg. Animais de até 15kg podem ir no colo do tutor.

continua após publicidade .

A modernização da atração faz parte da terceira etapa do projeto de revitalização dos 40 mil metros quadrados do Parque Capivari, com verba total de R$ 90,4 milhões.

O parque é uma concessão do governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, sob a gestão da concessionária Eco Jordão.

Clássica atração da cidade conhecida como a Suíça brasileira, localizada a 172 Km (2h20 aproximadamente) da capital paulista, o teleférico com cadeirinhas individuais foi inaugurado nos anos 1970.

continua após publicidade .

Em 2021, antes do fechamento, o passeio levou 180 mil visitantes até o Morro do Elefante, 560 metros acima.

Quanto custa?

A entrada para o Parque Capivari é grátis, mas as atrações (teleférico, roda gigante e pedalinho) são pagas.

continua após publicidade .

Horário de Funcionamento do parque

De segunda a quinta, das 9h às 21h

continua após publicidade .

De sexta a domingo, das 9h às 22h

Valores para o teleférico

Normal - R$ 59,00

Meia-entrada - R$ 29,50 (Válida para crianças de 6 a 12 anos e idosos acima de 60 anos). Necessária a apresentação do documento

Cabine pet - R$ 18,00 Para animais a partir de médio porte, pois animais de mini e pequeno porte, até 15kg, podem ir ao colo do tutor. Limite de peso por animal - até 80kg

Mais informações sobre horários das atrações podem ser obtidas no site do Parque Capivari. (https://parquecapivari.com.br/)