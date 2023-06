Campeonato Mundial de Sexo é cancelado após brigas e falhas técnicas

Com início no dia 8, o evento teria 6 semanas de duração

Recentemente, a Suécia virou assunto mundial após declarar a prática sexual como uma modalidade de esporte e realizar o primeiro Campeonato Mundial de Sexo. O evento começou no último dia 8 de junho e teria seis semanas de duração.

Com 20 representantes de diversos países europeus, os competidores receberiam um total de R$ 4 mil durante o campeonato. Avaliados por jurados em 16 quesitos, o ganhador levaria uma bolada de R$ 5,2 milhões.

A "grande ideia" aparentemente não deu certo, e o campeonato foi cancelado devido a brigas, falta de pagamentos e problemas técnicos.

Uma das concorrentes, a modelo do OnlyFans Selva Lapiedra, relatou que as coisas começaram a dar errado logo no início do evento. A transmissão ao vivo foi adiada para o dia seguinte, mas nada foi realizado e os produtores alegaram problemas técnicos.

Os competidores informaram que um dos organizadores do evento disse que ninguém iria ser pago e ainda tentou agredir uma das participantes. “A situação saiu do controle. É um caos. Mais do que isso: virou um filme de terror”, contou Selva.

