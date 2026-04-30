TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COMPETIÇÃO DE PROFISSIONAIS

Campeonato de tarrafa chama atenção com habilidade de pescadores no MA; veja

Imagens e vídeos dos lançamentos e da vibração dos competidores viralizaram nas redes sociais

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 30.04.2026, 21:25:23 Editado em 30.04.2026, 21:25:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Campeonato de tarrafa chama atenção com habilidade de pescadores no MA; veja
Autor A competição valorizou a técnica de lançamento da tarrafa, arrancando aplausos do público presente - Foto: Reprodução

Um campeonato de tarrafa reuniu pescadores em Lago Açu (MA) entre os dias 24 e 26 de abril, durante o Festival do Peixe. A competição valorizou a técnica de lançamento da tarrafa, arrancando aplausos do público presente.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Imagens e vídeos dos lançamentos e da vibração dos competidores viralizaram nas redes sociais, arrancando várias reações e despertando o interesse de internautas de outras regiões do país.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

"Que evento bacana! Ressaltando a cultura local! Parabéns aos idealizadores", afirmou uma moradora nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Uma festa encantadora, que mostrou o quanto nossa cidade é rica em cultura, tradição e união. Momentos como esse fortalecem as raízes e valorizam aquilo que tem de mais especial. Um reconhecimento especial aos pescadores, verdadeiros protagonistas dessa história, que com seu trabalho diário levam sustento às famílias e mantêm viva essa tradição tão importante para o nosso povo. Lago Açu está de parabéns por promover um evento tão lindo, que enche nossos corações de orgulho e alegria. Que venham muitos outros festivais como esse!", afirmou outra moradora.

Vídeo

tnonline

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
carnaval CULTURA evento Lago Açu pesca tarrafa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV