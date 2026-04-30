Campeonato de tarrafa chama atenção com habilidade de pescadores no MA; veja
Imagens e vídeos dos lançamentos e da vibração dos competidores viralizaram nas redes sociais
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Um campeonato de tarrafa reuniu pescadores em Lago Açu (MA) entre os dias 24 e 26 de abril, durante o Festival do Peixe. A competição valorizou a técnica de lançamento da tarrafa, arrancando aplausos do público presente.
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Imagens e vídeos dos lançamentos e da vibração dos competidores viralizaram nas redes sociais, arrancando várias reações e despertando o interesse de internautas de outras regiões do país.
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"Que evento bacana! Ressaltando a cultura local! Parabéns aos idealizadores", afirmou uma moradora nas redes sociais.
"Uma festa encantadora, que mostrou o quanto nossa cidade é rica em cultura, tradição e união. Momentos como esse fortalecem as raízes e valorizam aquilo que tem de mais especial. Um reconhecimento especial aos pescadores, verdadeiros protagonistas dessa história, que com seu trabalho diário levam sustento às famílias e mantêm viva essa tradição tão importante para o nosso povo. Lago Açu está de parabéns por promover um evento tão lindo, que enche nossos corações de orgulho e alegria. Que venham muitos outros festivais como esse!", afirmou outra moradora.
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