Campeão de motociclismo morre com tórax perfurado por madeira em SC

Atleta chegou a ser atendido pelo serviço aeromédico e passou por manobras de reanimação por mais de uma hora, mas não resistiu aos ferimentos

O piloto e bicampeão estadual de enduro Gian Taffarel, de 30 anos, morreu na tarde de sexta-feira (11) após um grave acidente de trabalho na serraria de sua família, localizada em Caxambu do Sul, no Oeste de Santa Catarina. O atleta teve o tórax perfurado por um pedaço de madeira durante o expediente. As causas exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

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O primeiro atendimento à vítima foi realizado pelo Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico de Fronteira (Saer-Fron). De acordo com os socorristas, Taffarel foi encontrado em parada cardiorrespiratória e precisou passar por uma transfusão de sangue ainda no local. A equipe do Samu Aeromédico trabalhou em manobras de reanimação por cerca de uma hora e vinte minutos, mas o piloto não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Horas antes da tragédia, Gian havia compartilhado um momento de sua rotina de trabalho com os seguidores nas redes sociais. Em um vídeo onde aparecia conduzindo um trator na propriedade, o piloto publicou a legenda brincando sobre ser "mais um dia normal na vida do madeireiro".

A morte precoce do atleta gerou forte comoção no cenário do motociclismo da Região Sul do país, onde ele acumulava diversas conquistas. A Federação Catarinense de Motociclismo (FCM) emitiu uma nota oficial de pesar, ressaltando que Taffarel ia muito além de um competidor.

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A entidade o descreveu como um grande parceiro, organizador e incentivador que dedicou tempo e energia para o crescimento do esporte no estado. Na homenagem, a federação lamentou o ocorrido afirmando que "o ronco de sua moto se cala", mas que seu legado e paixão pelas duas rodas seguirão vivos. O perfil Viva Enduro, voltado à comunidade do esporte em Santa Catarina, também prestou homenagens, destacando o vazio deixado pelo piloto e as boas lembranças de amizade construídas nas trilhas.