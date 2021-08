Da Redação

Campeã! Letícia Bufoni vence Red Bull Paris Conquest

A skatista brasileira Letícia Bufoni foi campeã, nesta quarta-feira, do torneio de skate de Paris, disputado na cidade das luzes, que é o palco da próxima edição das Olimpíadas. Devido a uma contusão no tornozelo da japonesa Aori Nishimura, que enfrentaria Bufoni na decisão, a organização optou por fazer uma final tripla. Letícia disputou o título contra duas atletas que tinham sido derrotadas nas semifinais, Eugenia Ginepro, da Argentina, e Charlotte Hym, da França, e confirmou o favoritismo.

- Estou feliz de estar de volta a Paris, eu adoro usar os corrimãos, e não havia corrimão no percurso, mas eu fui para cima dos outros obstáculos - disse a campeã.

Localizado na Praça do Trocadero e com direito à releitura de clássicos espaços montados exclusivamente para a competição, o evento contou com 36 skatistas, entre nomes que estão entre os melhores do mundo até atletas da nova geração.

O percurso foi inteiro feito em homenagem a própria cidade cidade de Paris, com obstáculos referentes aos vários pontos turísticos da capital francesa. O regulamento também foi diferente do visto nas Olimpíadas, em um "mano a mano" em que os skatistas tiveram cinco minutos(masculino) e quatro minutos (feminino) para fazer suas manobras, tudo isso com o público a poucos metros de distância.

O skate entrou no programa das Olimpíadas em Tóquio e, claro, estará presente na próxima edição do evento, em Paris 2024.

Letícia passou bem pelas primeiras rodadas e, na semifinal, enfrentou a francesa Charlotte Hym, vencendo-a por unanimidade dos árbitros. Na outra semifinal, a finalista olímpica Aori Nishimura derrotou a argentina Eugenia Ginepro, mas se machucou no percurso, tendo que abrir mão da decisão.

