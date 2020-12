Campeã de inúmeros sorteios nas mídias sociais, Gisele Bandeira se destaca também como Digital Influencer - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A influenciadora digital e Youtuber, paulista, Gisele Bandeira conhecida nas mídias sociais como a "Rainha Dos Sorteios", ganhou grande repercussão ao vencer inúmeros sorteios na rede social, Instagram. Dentre os prêmios, Gisele foi contemplada com mais de 3 celulares de última geração, bolsa de estudo 100% para o curso universitário de direito e pasmem até a sua casa própria foi adquirida através de um sorteio.

Alguns podem considerar que trata-se de mera sorte, mas para Gisele Bandeira significa muito mais. Os resultados exitosos são devido a sua persistência e a sua dedicação, aliadas as técnicas que Gisele desenvolveu com suas experiências, que seguiram tornando-a campeã de inúmeras promoções.

Pensando em compartilhar tais técnicas, que facilitam suas vitórias nos sorteios mais concorridos do Instagram, Gisele lançou um curso, onde já possui inúmeros alunos inscritos e dentre os alunos, há uma aluna que seguindo seu método de instrução e suas técnicas, ganhou o sorteio de um carro BMW.

Em seu canal do YouTube, que possui aproximadamente 185 mil inscritos e mais de 8 milhões de views, Gisele Bandeira dá inúmeras dicas preciosas acerca do tema "Sorteios", como ganhar "Dinheiro", "Iphones", "Faculdade " e assim como a influencer, ganhar mais de 200 mil reais em bens.

E em seu Instagram onde possui atualmente 180 mil seguidores,

Gisele vem conquistando um público fiel e segmentado, que além de segui-la em busca de conhecimento e informação, também se inspiram em suas dicas diárias e abraçam todas as suas parcerias. Como marcas e produtos que apostam na imagem e no carisma da influenciadora, que sempre procura ser verdadeira e transparente com o seu público.

Para ficarem por dentro de todas as dicas e acompanhar a carreira da influenciadora digital e Youtuber, basta segui-la em suas redes sociais.

Instagram: @giselebandeirablog

YouTube : Gisele Bandeira