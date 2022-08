Campeã da Libertadores, Pietra Medeiros, morre aos 20 anos

Da Redação

Morreu nesta sexta-feira (19), a jogadora de futsal Pietra Medeiros, do Taboão da Serra, aos 20 anos. A atleta, que foi campeã da Copa Libertadores da América 2022, estava internada em estado grave em decorrência de uma hepatite autoimune.

"É com muito pesar que comunicamos o falecimento da nossa atleta Pietra. Agradecemos a todos que se uniram nesses últimos dias desafiadores e oraram por ela. Desejamos muita força a todos os familiares e ao nosso grupo", comunicou o Taboão.

A atleta jogava futsal desde os 16 anos. Atualmente, ela integrava o time sub-20 do Taboão e era aproveitada no elenco principal. A jogadora estava internada há mais de dez dias no Hospital Leforte, localizado no bairro da Liberdade, região central da cidade de São Paulo.

A morte de Pietra gerou comoção entre profissionais do futsal, que lamentaram a perda da jovem ala, caso de Falcão. "Que Deus te receba de braços abertos e conforte sua família!", escreveu o ex-jogador.

As informações são do site do SBT.

