Campanhas são realizadas para doação e ajuda após ciclone no RS; veja como participar

Diante dos prejuízos enfrentados por diversos municípios do Rio Grande do Sul, com a passagem do ciclone extratropical e fortes chuvas que ainda deixam cidades alagadas, campanhas de doações estão sendo organizadas para ajudar a população afetada pela maior tragédia climática da história do Estado. Conforme balanço na manhã desta sexta-feira, 8, há 41 mortes, 2.944 desabrigados e 7.607 desalojados. O Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul e localizado em Porto Alegre, é um dos pontos de coleta de doações e está recebendo os donativos que serão encaminhados às vítimas das enchentes no Estado. Na quinta-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, o saguão ficou repleto com doações de alimentos, roupas, produtos de higiene e limpeza, fraldas e até ração para animais. Conforme o governo estadual, neste momento, cobertores e colchões estão entre os itens de maior necessidade. A Assembleia Legislativa do Estado também organizou um ponto de coleta de alimentos, agasalhos e materiais de higiene e limpeza. Todas as doações serão encaminhadas à Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

- Palácio Piratini - Praça Marechal Deodoro, s/n, centro histórico, Porto Alegre; - Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) - Av. Borges de Medeiros, 1501, Centro, Porto Alegre (Portaria e Central de Doações); - Secretaria da Segurança Pública - Av. Pernambuco, 649, Navegantes, Porto Alegre; - Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) - R. Gonçalves Dias, 700, Menino Deus, Porto Alegre; - Prédio do Daer e da Procuradoria-Geral do Estado - Av. Borges de Medeiros, 1555, Praia de Belas, Porto Alegre; - Palácio da Polícia Civil - Av. João Pessoa, 2.050, Porto Alegre; - Cruz Azul - R. Mostardeiro, 233, Rio Branco, Porto Alegre; - Verte Saúde - R. dos Andradas, 846, Centro, Porto Alegre; - Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul - Praça Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre; - Quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; - Delegacias de polícia; - Prefeituras; - Agências do Banrisul no Estado; - Unidades do Sesc; - Supermercados da Rede Zaffari/Bourbon; - Todos os pontos de coleta da Campanha do Agasalho no RS.

Diversos municípios afetados pelas enchentes estão se mobilizando para arrecadar doações, entre eles estão Roca Sales e também Muçum, cidades que registraram os maiores números de mortes.

- Água potável; - Itens de higiene e limpeza; - Alimentos não perecíveis; - Cobertores; - Colchões; - Roupas; - Fraldas.

Desde a quarta-feira, 6, o Grêmio também abriu a Arena para arrecadar doações que serão destinadas às vítimas das enchentes. Estão sendo recebidos alimentos, água, roupas e itens de higiene e limpeza. O Departamento Consular na Arena e a Grêmio Mania Megastore são os centros de coleta das doações. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: responsabilidade.social@gremio.net.

Diante da possibilidade de criminosos também se aproveitarem de situações trágicas para tentar arrecadar dinheiro, é importante, antes de realizar alguma transferência bancária, conferir se os dados da conta são realmente verdadeiros para não cair em algum golpe. Em caso de dúvida, vale entrar em contato com o beneficiário. Nas campanhas do Rio Grande do Sul, algumas cidades estão recebendo transferências por meio de Pix. Desta forma, o interessado em ajudar com o envio de recursos financeiros pode entrar em contato com o município responsável pela campanha.