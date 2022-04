Campanha de vacinação contra gripe tem dia D neste sábado

Da Redação

Postos de Saúde em todo o país estarão abertos neste sábado (30), no dia D de mobilização nacional contra a gripe e o sarampo. A inciativa marca o fim da primeira etapa da campanha de vacinação, que teve como alvo idosos acima de 60 anos e trabalhadores de saúde. Os profissionais também foram chamados a atualizar a carteira de vacinação, caso não tenham tomado o imunizante contra o sarampo.

O dia D também vai marcar o início da vacinação de crianças de 6 meses a menores de 5 anos contra as duas doenças. Pelo calendário oficial do Ministério da Saúde, na segunda etapa, nos dias 2 de maio e 3 de junho, além do público infantil, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores da rede ensino pública e privada, pessoas com comorbidades e outros também devem se vacinar.

A meta do Ministério da Saúde é imunizar cerca de 76,5 milhões de pessoas até o dia 3 de junho, data prevista para encerramento da campanha. O objetivo é prevenir o surgimento de complicações decorrentes das doenças, para evitar novos óbitos e possível pressão sobre o sistema de saúde. Ao todo, o governo federal enviou mais de 80 milhões de doses do imunizante da gripe aos estados e ao Distrito Federal para a vacinação.

CampanhaO objetivo da campanha é prevenir o surgimento de complicações decorrentes das doenças, para evitar novos óbitos e possível pressão sobre o sistema de saúde. “É muito importante que todos os brasileiros que fazem parte dos grupos prioritários procurem um posto de vacinação. No ano passado, tivemos um surto em várias regiões do país por conta da cepa H3N2. A vacina deste ano já protege contra essa e as cepas passadas. Precisamos combater as doenças. A vacinação vai impedir a proliferação dos vírus e evitar que tenhamos maior pressão sobre o sistema de saúde”, disse o ministro Marcelo Queiroga, à época do lançamento da campanha.

APUCARANA

Apucarana vai realizar uma campanha de vacinação contra a gripe, neste final de semana, com horários especiais para a população. O "Dia D" acontecerá neste sábado (30), a partir das 8h30 até às 16h30, nas 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS's) que possuem sala de vacinação no município.

No domingo (01), haverá uma grande campanha para a vacinação contra a gripe. Dessa forma, não haverá imunização contra a Covid-19.

Devem se vacinar idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde e crianças de seis meses até 05 anos incompletos. O prefeito Junior da Femac fez um apelo aos pais para levarem seus filhos para vacinar. "É muito importante para crianças de seis meses até 5 anos de idade tomar essa vacina. Atenção pais, atenção mães, peço encarecidamente que nos ajude, leve seus filhos para vacinar. A vacina é esse escudo que vai nos ajudar a atravessar esse surto de virose que está em toda a região", disse o prefeito.