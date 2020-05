Campanha de doações no Rio tem projeção no Cristo e live com Leandro Karnal

Uma live do historiador e colunista do Estadão Leandro Karnal sobre as mudanças sociais causadas pela pandemia de covid-19, com a participação do padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, abre oficialmente às 18h deste domingo (10) a campanha solidária #MesaSemFome. A iniciativa do Sistema Fecomércio-RJ, por meio do Sesc-RJ, integra o programa permanente Mesa Brasil Sesc, que arrecada alimentos e material de higiene doados pela população em supermercados, farmácias, paróquias e condomínios do Estado do Rio e distribui os donativos à população carente do Rio.

O programa Mesa Brasil Sesc existe desde 2003 e é permanente, mas neste ano, em função da pandemia e suas consequências sociais, está sendo intensificado para tentar multiplicar o volume de doações. Por isso haverá o lançamento dessa campanha especial, que inclui a live às 18h e, às 18h30, uma projeção sobre o monumento do Cristo Redentor para divulgar a campanha contra a fome.

A live sobre consequências sociais da pandemia será transmitida pelos canais do Sesc RJ e de Leandro Karnal no Youtube (youtube.com/portalsescrio e youtube.com/prazerkarnal), começa às 18h com uma bênção do padre Omar diretamente do monumento do Cristo Redentor, no alto do morro do Corcovado. Karnal estará em casa. Vão participar também, com mensagens gravadas em vídeo, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, e o presidente do Sistema Fecomércio-RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior. Em seguida, Leandro Karnal discorrerá sobre as mudanças sociais provocadas pelo isolamento e pela pandemia da covid-19. Não haverá público no Cristo Redentor.

"O Mesa Brasil executa com enorme competência a logística do bem, sensibilizando a sociedade, identificando as necessidades. Viabiliza o Pão Nosso de cada dia e de cada noite aos desamparados. Nada mais cristão. Nada tão humano", disse o padre Omar.

Projeção no Cristo Redentor

Às 18h30 começa a projeção visual. Sobre o monumento do Cristo Redentor apagado, será projetada a palavra "fome" na parte central do monumento. Em seguida vai aparecer na altura do peito da imagem de Cristo um coração, que ganha a cor vermelha e começa a "bater". O movimento vai se acelerando gradativamente até que o coração se transforma em uma maçã, que cai até a base do Cristo. A partir daí, representações gráficas de outros alimentos fazem o mesmo movimento até que o monumento se "encha" de frutas e legumes, encobrindo a palavra "fome". Na sequência, após os alimentos se acumularem até o topo da manta, a projeção mostra um legume verde explodindo e colorindo grande parte da imagem. Ao final, aparece a inscrição "#MesaSemFome" e as marcas Mesa Brasil e Sesc RJ.

Como fazer doações

Os donativos arrecadados abastecerão o Mesa Brasil Sesc, programa do Sesc RJ que atua no combate à fome e ao desperdício. Regularmente, o programa recolhe a maior parte das doações junto a empresas, mas desta vez a ideia é envolver bastante a população, para ampliar a capacidade do programa e atender a demanda crescente de entidades assistenciais cadastradas. A rede de solidariedade envolve diversos pontos de arrecadação. Os estabelecimentos participantes podem ser consultados em bit.ly/MesaSemFome.