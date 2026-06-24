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Camiseta da seleção congela em cidades de SC com temperatura abaixo de 0°C

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 12:23:00 Editado em 25.06.2026, 06:51:13
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Santa Catarina registrou o dia mais frio do ano nesta quarta-feira, 24, com mínima de -9,1°C, enquanto outras 22 cidades tiveram temperaturas negativas, informou o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram/Epagri). Por conta das geadas, até uma camiseta do Brasil congelou antes da seleção masculina entrar em campo contra a Escócia, em disputa na Copa do Mundo.

Em Urubici (SC), o morador Giscard Amuedo, de 50 anos, registrou uma camisa congelada após a temperatura cair para -5,98°C. Giscard trabalha com hospedagem e turismo no inverno e deixou a 'amarelinha' por 5h em cima do carro. O frio intenso, porém, foi ainda maior em Urupema, onde os termômetros marcaram -8,33°C. O município é reconhecido por lei como a Capital Nacional do Frio.

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O órgão informou que não há previsão de neve para os próximos dias, apesar das temperaturas baixas. A massa de ar que atua sobre a região é seca e fria, o que reduz a umidade relativa do ar e favorece a ocorrência de geada em vez de precipitação invernal.

Segundo o Ciram/Epagri, com céu claro e ausência de nebulosidade, não há condições para formação de neve. O fenômeno depende da presença de umidade e de nuvens carregadas, semelhantes às de um sistema de chuva há previsão de precipitação.

A cidade que registrou o dia mais frio do ano foi Bom Jardim da Serra, com -9,1°C. Veja abaixo a lista dos 22 municípios mais frios de Santa Catarina conforme o Ciram/Epagri:

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Bom Jardim da Serra: -9,1°C

Urupema: -8,3°C

Urubici: -5,9°C

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São Joaquim: -4,3°C

Bom Retiro: -3.6°C

Rio Rufino: -3.5°C

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Fraiburgo: -3.4°C

Ponte Alta do Norte: -3.3°C

Bocaina do Sul: -3.2°C

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Palmeira: -2,7°C

Santa Cecilia: -2,6°C

Lages: -2,6°C

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Água Doce: -2,5°C

Curitibanos: -2,3°C

Otacílio Costa: -2,3°C

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Frei Rogério: -2,2°C

Brunópolis: -2,1°C

São José do Cerrito: -1,9°C

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Maravilha: -1,7°C

Monte Carlo: -1,6°C

Rancho Queimado: -1°C

Alfredo Wagner: -0,8°C

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