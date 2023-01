Caminhonete fica "derretida" após ser atingida por raio; veja

Da Redação

O condutor passava pela cidade de Posse, no Nordeste do estado, quando o incidente aconteceu

Imagens de uma caminhonete que "derreteu" após ter sido atingida por um raio e pegar fogo estão chocando as redes sociais. O veículo foi atingido pela descarga elétrica na BR-020, em Goiás, na última sexta-feira (20). O motorista não teve ferimentos.

O condutor passava pela cidade de Posse, no Nordeste do estado, quando o incidente aconteceu por volta das 13h30, horário de Brasília. De acordo com o mecânico que foi chamado para ajudar, o motorista ouviu um barulho muito alto e, logo em seguida, percebeu sinais de fumaça dentro do veículo.

“Meu amigo estava vindo da região de Simolândia e ouviu um barulho muito forte. Ele sentiu que a caminhonete desligou e o painel, buzina, limpador de para-brisa entrou em pane, tudo na parte elétrica da caminhonete”, contou o mecânico, que é amigo do condutor da caminhonete.

Após perceber que o veículo estava prestes a pegar fogo, o motorista foi para o acostamento e fechou o veículo para abafar as chamas. “O incêndio começou a se propagar dentro da caminhonete através do circuito elétrico da caminhonete. Como foi atingido por um raio e a caminhonete ficou fechada, logo o fogo se distinguiu”, relatou o profissional.

“A caminhonete deu pane total, pelo raio ter uma descarga muito grande comprometeu todo o sistema elétrico da caminhonete, toda a parte do chicote derreteu o painel, o volante, o banco, o teto e parte do forro do lado do motorista”, explicou ainda.

Segundo o mecânico Josimar, o amigo saiu sem nenhum ferimento: “Apenas um susto mesmo. Ele está bem graças a Deus”.

Assista ao flagrante:

Caminhonete fica “derretida” após ser atingida por raio em Goiás



O painel de uma caminhonete “derreteu” depois do veículo ser atingido por um raio e pegar fogo na BR-020, no nordeste de Goiás. O motorista não se feriu. pic.twitter.com/JiV1tYsCpz — VNT Online (@vntonline) January 24, 2023





