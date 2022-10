Caminhoneiros fecham rodovias em 11 estados após eleições; Veja

Da Redação

Caminhoneiros começaram a bloquear trechos de estradas em pelo menos 11 estados brasileiros

Em manifestações coordenadas por grupos bolsonaristas, insatisfeitos com os resultados eleitorais desse domingo, 30, caminhoneiros começaram a bloquear trechos de estradas em pelo menos 11 estados brasileiros. Com pontos de protestos em cidades do Paraná.

O transporte rodoviário é um dos principais afetados, com ônibus parados nas rodovias. O movimento é político, e não conta com apoio de nenhuma associação da categoria.

No Paraná, no final da noite desse domingo, já havia bloqueios nos trechos do Km 340 da BR 277 Guarapuava/PR, com a pista totalmente interditada nos dois sentidos com pneus queimados. Outros dois pontos: KM 667 da BR 277 em Medianeira-PR, com protesto com cerca de 40 pessoas, com fechamento parcial da rodovia; e na BR163, km 288, em Marechal Cândido Rondon, com interdição total por cerca de 20 manifestantes.

Além disso, nas rodovias federais do Paraná, existe apenas um ponto de bloqueio na BR-476 Km 357, União da Vitória, com interdição total, com aproximadamente 30 manifestantes, com equipes da PRF no local.

No trecho estadual da rodovia, cerca de 15 manifestantes fazem bloqueio intermitente de cerda de 40 minutos, prejudicando o trafego na rodovia federal, com equipes no local.

Na madrugada dessa segunda-feira (31), foi a vez da Dutra, principal estrada que liga São Paulo e Rio de Janeiro. A CCR RioSP, concessionária da via, relatou que manifestação ocorre entre os KM 277 e 287 da BR-116, próximo a Barra Mansa (RJ).

fonte: Reprodução / Redes sociais Agentes da PRF atuaram no local

Em Santa Catarina, a concessionária Arteris confirmou bloqueios em pontos da BR-101, próximo às cidades de Joinville, Garuva, Itajaí e Palhoça (região metropolitana de Florianópolis) e na SC-418, em São Bento do Sul. O portal NSC Total, destaca a presença de bloqueios em três pontos da BR-101, em Santa Catarina. Manifestantes ocupam o Km 216, em Palhoça, na Grande Florianópolis, bem como os kms 22 e 24 em Joinville, sentido Curitiba.



No Rio Grande do Sul os protestos ocorrem em Ijuí, na BR-285, junto ao trevo com a RS-522 e RS-342.

No Mato Grosso, a Rota do Oeste, relatou bloqueio na BR-163, no entorno das cidades de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que equipes de gerenciamento foram deslocadas para os locais dos atos. A corporação ainda não divulgou o balanço com a lista de rodovias bloqueadas.

Nas redes, imagens mostram bloqueio na BR-470, em Blumenau (SC), no trevo de acesso à cidade catarinense de Pomerode. Na BR-040, em Luziânia (GO), também há registro de bloqueio total nos kms 19 e 94. Manifestantes atearam fogo a pneus, e agentes da PRF atuaram no local. Também ocorrem atos no Km 101 da BR-060, em Goiás, próximo a Anápolis.

A PRF destaca que também há interdições no Km 153 da BR-153, na região de Itumbiara (GO).

Assista:

Começa a circular nas redes sociais vídeos de caminhoneiros protestando contra a vitória de Lula. #Eleicões2022 pic.twitter.com/gBprRilJZo — Metrópoles (@Metropoles) October 31, 2022

Santa Catarina tem 18 pontos de bloqueio em rodovias federais, dos quais 13 são em ambos os sentidos. 9 são na BR-101, como em Palhoça (vídeo), 4 na BR-470, 2 na BR-116, 2 na BR-280, BR-153 e BR-282. pic.twitter.com/csj65qhIiS — Correio de Santa Catarina (@CorreiodeSC) October 31, 2022

Caminhoneiros bolsonaristas queimam pneus e bloqueiam pista no Oeste da Bahia; veja vídeohttps://t.co/OoUe178rEl pic.twitter.com/H8eCrmW87j — BNews (@bnews_oficial) October 31, 2022

Com informações Metrópoles e Diário dos Transportes



