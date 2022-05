Caminhoneiros do ES anunciam greve a partir desta quarta

Da Redação

Na terça-feira (10), o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Espírito Santo (Sindicam/ES) anunciou que os caminhoneiros autônomos do estado entrarão em greve nesta quarta-feira (11). A categoria aderiu à paralisação por conta do preço do diesel, que sofreu um novo reajuste da Petrobras.

De acordo com a companhia, o valor médio do combustível é de R$ 4,91, porém, não se sabe o preço nas bombas.

“O Sindicam/ES, a ACA e a Coopercolog, juntamente com os representantes dos caçambeiros, apoiam esse movimento. Entendemos que a situação dos autônomos ficou insustentável depois de tantos reajustes, seja no preço do diesel ou dos insumos que compõem o dia a dia do caminhoneiro”, diz o comunicado do Sindicam/ES.



Outros representantes da classe, como o líder dos caminhoneiros durante a greve de 2018, Wallace Landim, conhecido como Chorão, e o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Ijuí-RS, Carlos Alberto Litti Dahmer, também criticaram o reajuste.

“Vou conversar com outros segmentos, pois a gente precisa pressionar a Petrobras para mexer na PPI [Política de Paridade Internacional]”, destacou Chorão.