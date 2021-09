Da Redação

Caminhoneiros cogitam greve por conta do preço do diesel

O preço dos combustíveis está subindo frequentemente no Brasil, um exemplo é o valor do diesel, que sofreu um reajuste nesta quarta-feira (29). Por conta disto, os caminhoneiros cogitam a possibilidade de uma paralisação para forçar o governo federal a diminuir o preço do produto.

Plinio Dias, presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), disse que reunião entre os líderes da categoria acontecerá no dia 16 de outubro, no Rio de Janeiro.

Conforme o presidente do CNTRC, a categoria pretende ter melhores condições de trabalho. “Tem vários motoristas querendo parar, mas tudo vai depender desse encontro no Rio”, afirmou Dias. “Nossa intenção não é essa e sim sentar e dialogar pra todos saírem com ótimas condições de trabalho, sem ter que paralisar nosso país”, explica.

Ainda de acordo com Plinio, o único que pode resolver este problema é o governo federal. “Nossa intenção é que o presidente Bolsonaro e o presidente da Petrobras resolvam isso, pois está nas mãos deles”.

Além disso, Dias não concorda com a colocação do presidente Bolsonaro de que os culpados pela alta no preço dos combustíveis são dos governadores, por conta da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Assim como outras entidades que representam a categoria, o CNTRC (Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas) não apoiou a mobilização de caminhoneiros, convocada para o dia 7 de Setembro, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.



Já o secretário nacional da CNTTL (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística), Carlos Alberto Litti Dahmer, acredita que ainda é cedo para falar em paralisação. “O fantasma da greve ronda sempre, mas precisamos evoluir pra chegar nela. É um processo”.

Com informações; Uol.