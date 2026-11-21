O caminhoneiro Rodrigo Alves, de 47 anos, estava em Tupanciretã, na madrugada desta sexta-feira, 20, quando a tempestade que devastou o pequeno município da região noroeste do Rio Grande do Sul começou. Ele dormia em seu bitrem, no pátio de uma empresa, tentando descansar depois de passar o dia de quinta, 19, fazendo um carregamento de milho.

"Eram duas e pouco, quase três horas da manhã. Homem do céu... começou uma ventania, a cabine (do caminhão) chacoalhava, eu já não enxergava mais nada", relata Rodrigo à reportagem.

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Ele levantou da cama adaptada e sentou-se no banco do motorista. A sensação que tinha era a de que o vento estava "levando o caminhão embora". "Parecia que estava andando. Eu me agarrei no volante e comecei a pisar com o pé no freio", lembra.

A angústia durou cerca de 20 a 30 minutos. Quando a situação se normalizou, o dia começou a clarear e Rodrigo conseguiu sair do caminhão e ter maior dimensão dos estragos.

A ventania arrancou, entortou e quebrou peças do bitrem, como os faroletes que ficam sobre a boleia e os faróis dianteiros. A lataria, atingida pelas pedras que voaram, também ficou danificada. E as 37 toneladas de milho que ele transportaria acabaram encharcadas depois que a lona que protegia a carga se soltou com a força do vendaval. 'Homem... Deus me livre, tu nem sabe. Eu tô traumatizado até agora, cara', confessou.

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O que aconteceu?

Segundo a Defesa Civil, os ventos chegaram a 114 km/h e foram causados pela formação de uma supercélula, tempestades que produzem uma rotação de corrente de ar que lhes permite ficar paradas por mais tempo em um local, produzindo granizo, rajadas de vento violentas e até tornados.

A tempestade acabou provocando a morte de três pessoas, deixou 60 feridos e levou ao destelhamento de 5 mil casas. O governo do Rio Grande do Sul diz que analisa se os óbitos ocorreram em decorrência do evento meteorológico.

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O prefeito de Tupanciretã, Gustavo Herter Terra (PP), disse que o local se transformou em um "cenário de guerra" e que "a cidade acabou". Em resposta aos estragos, o governador Eduardo Leite (PSD) anunciou um repasse total de R$ 7 milhões para ajudar nos trabalhos de recuperação do município e de seus moradores.

Caminhoneiro diz não ter recebido alertas sobre a tempestade

Questionado, Rodrigo Alves disse à reportagem que ninguém o avisou sobre a tempestade e negou ter recebido alertas da Defesa Civil. Outros moradores de Tupanciretã apresentaram relatos parecidos à imprensa local.

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Em resposta, a Defesa Civil disse que o município estava incluído na área laranja e houve avisos na quinta-feira, 19, indicando risco de ventos acima de 90 km/h. "Ainda na noite de quinta, às 23h01, um alerta amarelo foi enviado, e abrangia a região de Tupanciretã", disse uma porta-voz do órgão.

Já sobre a madrugada desta sexta, quando a tempestade começou, a Defesa Civil explica que, às 2h38, emitiu um alerta vermelho por SMS para a região, incluindo Tupanciretã, indicando "risco de granizo grande e vendaval, com risco muito alto de destelhamentos". O alerta teve vigência até as 3h37, segundo o órgão.

O motivo de não ter enviado um aviso na modalidade cell broadcast, quando todas as pessoas dentro da área de risco recebem o alerta, como era o caso de Rodrigo, segundo a Defesa Civil explicou, foi porque o radar visualizou apenas a parte mais alta da tempestade, que estava distante e fora do alcance operacional do radar de Porto Alegre.

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"Assim, não foi possível observar as condições próximas à superfície, como os ventos intensos que ocorreram. Por esse motivo, não foi enviado um Cell Broadcast", diz.