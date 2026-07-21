Caminhoneiro fica preso às ferragens após batida entre caminhões na BR-376 em Maringá

Os socorristas utilizaram equipamentos de corte para abrir a lataria e acessar a vítima

Um motorista ficou preso às ferragens após uma colisão entre dois caminhões no fim da tarde desta terça-feira (21) na BR-376, no trecho sentido ao distrito de Iguatemi, em Maringá (PR). A cabine de um dos veículos ficou completamente destruída.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para o resgate. Os socorristas utilizaram equipamentos de corte para abrir a lataria e acessar a vítima. Apesar da gravidade do impacto, o motorista estava consciente e orientado. Ele apresentava ferimentos e, após ser retirado das ferragens, seria reavaliado e encaminhado a uma unidade hospitalar de Maringá.

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Testemunhas levantaram a hipótese de que o sol forte pode ter prejudicado a visibilidade do motorista, causando ofuscamento no momento da colisão. A informação será apurada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que registrou a ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente.

Com informações do GMC Online, portal parceiro do TNOnline