Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
ACIDENTE

Caminhoneiro fica preso às ferragens após batida entre caminhões na BR-376 em Maringá

Os socorristas utilizaram equipamentos de corte para abrir a lataria e acessar a vítima

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 19:17:12 Editado em 21.07.2026, 19:17:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Caminhoneiro fica preso às ferragens após batida entre caminhões na BR-376 em Maringá
Autor A cabine de um dos veículos ficou completamente destruída - Foto: Reprodução/GMC Online

Um motorista ficou preso às ferragens após uma colisão entre dois caminhões no fim da tarde desta terça-feira (21) na BR-376, no trecho sentido ao distrito de Iguatemi, em Maringá (PR). A cabine de um dos veículos ficou completamente destruída.

📰 LEIA MAIS: Atentado a tiros atinge 5 pessoas em Campo Mourão; 2 mortes confirmadas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para o resgate. Os socorristas utilizaram equipamentos de corte para abrir a lataria e acessar a vítima. Apesar da gravidade do impacto, o motorista estava consciente e orientado. Ele apresentava ferimentos e, após ser retirado das ferragens, seria reavaliado e encaminhado a uma unidade hospitalar de Maringá.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Testemunhas levantaram a hipótese de que o sol forte pode ter prejudicado a visibilidade do motorista, causando ofuscamento no momento da colisão. A informação será apurada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que registrou a ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente.

Com informações do GMC Online, portal parceiro do TNOnline

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente BR 376 caminhoneiro maringa transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV