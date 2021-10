Da Redação

Caminhoneiro é preso por dirigir com copo de caipirinha

Na noite da última quarta-feira (06), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um caminhoneiro suspeito de beber caipirinha enquanto dirigia na BR-153, conhecida como Transbrasiliana, localizada na região de São José do Rio Preto (442 km de SP).

Segundo a PRF, uma equipe patrulhava a rodovia, quando, na altura do km 95, foi avisada por um motorista de ônibus sobre uma carreta vermelha que estava trafegando de maneira perigosa pela pista, em zigue-zague.

Assim que a carreta foi localizada, os policiais determinaram que o caminhoneiro parasse, no entanto, o homem teria desobedecido à ordem. De acordo com os agentes federais, na fuga, a carreta quase chegou a passar por cima do carro policial.

A partir daí começou uma perseguição pela rodovia, que precisou momentaneamente ser bloqueada. O acompanhamento ao motorista terminou no km 82, já na cidade de Bady Bassit (465 km de SP). Ali, mesmo após parar a carreta, o caminhoneiro não conseguiu sair do veículo.

Nesse instante, os policiais federais foram até a cabine e encontraram o homem aparentemente “desorientado, sem equilíbrio e exalando odor de cachaça”. Dentro da cabine foram encontradas latas de cerveja, uma garrafa de cachaça e um copo de caipirinha.

A Polícia Rodoviária Federal afirmou que “o teste com bafômetro apontou a concentração de 1,12 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quase três vezes mais do que o limite entre a infração administrativa e o crime de embriaguez ao volante, que é de 0,34 miligramas”.

O caminhoneiro foi levado até a delegacia de Cedral (430 km de SP). Segundo a PRF, ele vai responder pelo crime de embriaguez ao volante e poderá ter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa. A carreta estava carregada de madeira e foi retida até que a empresa providenciasse outro condutor.

Com informações: Banda B