Caminhoneiro desaparecido há dois dias é encontrado morto pela família em ribanceira

O local, de difícil acesso, dificultou o trabalho das equipes de resgate

O corpo de Wanderson Carlos de Oliveira Lemos, de 27 anos, foi encontrado pela própria família neste domingo (26) após dois dias desaparecido. O caminhão que ele dirigia foi localizado em uma ribanceira de difícil acesso na zona rural de Cristalina (GO), no Entorno do Distrito Federal. A vítima estava presa às ferragens e já sem vida.

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O motorista foi visto pela última vez na quarta-feira (22), quando seguia para uma entrega de tomates, atividade que exercia com frequência na região. Após constatarem o desaparecimento, os familiares registraram boletim na Polícia Civil e resolveram refazer o trajeto que Wanderson fazia habitualmente.

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Foi durante essa busca que os parentes avistaram o caminhão fora da estrada vicinal, caído em um barranco. O local, de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado e precisou usar uma pá mecânica para abrir caminho até o veículo. Quando os militares chegaram, o motorista já estava morto.

A suspeita inicial é de que Wanderson tenha perdido o controle da direção ao trafegar pela estrada vicinal e caiu na ribanceira. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, após os exames, foi liberado aos familiares.