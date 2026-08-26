Caminhoneiro de 20 anos é confundido com criança e abordado pela PM em SC

Motorista, que tem cerca de 1,60 m de altura, voz aguda e traços infantis, despertou desconfiança dos policiais, mas foi liberado ao apresentar CNH







Uma denúncia de que uma criança estaria dirigindo um caminhão mobilizou a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. O caso aconteceu na última quinta-feira (20), mas foi divulgado nesta quarta-feira (26). Os policiais abordaram o veículo e encontraram Gabriel Allan Rodrigues, de 20 anos, que tem cerca de 1,60 m de altura, voz aguda e traços infantis. Após apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o motorista foi liberado.

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Natural de Mafra e morador de Jaraguá do Sul, Gabriel contou que percebeu a desconfiança dos agentes enquanto trafegava pela cidade para carregar o caminhão. “Quando eu estava voltando com o caminhão para carregar, a polícia estava vindo de encontro comigo. Ela olhou para mim e eu acredito que eles ficaram desconfiados. Então, eles fizeram a volta e vieram atrás”, relatou. A guarnição suspeitou que uma criança estivesse ao volante, mas a CNH confirmou a maioridade.

Confusões fazem parte da rotina do motorista

A abordagem policial não foi um episódio isolado. Gabriel afirma estar acostumado a ser confundido com alguém mais jovem. “Já me falaram que eu tenho 15, 16. Em casos extremos, falaram que eu tenho até 10 anos”, disse.

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As confusões acontecem no trabalho. O jovem realiza entregas, coletas e montagem de paletes. Em algumas empresas, funcionários já tentaram impedir sua entrada por acreditarem que ele fosse menor de idade. Em uma ocasião, ouviu que deveria esperar pelo motorista. “Daí eu fico pensando: 'Mas como assim? Eu sou o motorista'”, relembrou.

Em docas de carga e descarga, a cena também se repetiu, quando funcionários pediram que ele chamasse o motorista para posicionar o veículo, sem imaginar que ele próprio era o responsável.

“Já me falaram que eu tenho 15, 16. Em casos extremos, falaram que eu tenho até 10 anos”, disse - Foto: Reprodução “Já me falaram que eu tenho 15, 16. Em casos extremos, falaram que eu tenho até 10 anos”, disse - Foto: Reprodução

A aparência também gerou confusão em agências bancárias. Gabriel relatou que, ao tentar abrir uma conta, foi questionado se estava sozinho. Os funcionários acreditavam que ele fosse menor e disseram que seria necessário retornar acompanhado dos pais.

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Documentos sempre no bolso

Depois de tantas situações, Gabriel não sai de casa sem os documentos de identificação. “Uma coisa que aprendi é andar sempre junto do documento. Identidade, habilitação, estão sempre no bolso, sempre junto comigo”, contou.

Para o caminhoneiro, explicar verbalmente a idade nem sempre resolve. “Às vezes eu falo e acabo me passando por mentiroso, ninguém acredita em mim. Mas com o documento no bolso, não tem como enganar mais”, concluiu.