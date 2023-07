Caminhoneiro comemora divórcio com piruetas e chama atenção; vídeo

Um caminhoneiro, de 50 anos, está chamando atenção nas redes sociais após ser flagrado comemorando seu divórcio com piruetas. Enquanto alguns estão ansiosos pelo casamento, Enoc Santos esbanjou felicidade enquanto saía do Fórum do município de Contagem, em Minas Gerais.

continua após publicidade

Em um vídeo que viralizou nesta semana, é possível ver o caminhoneiro, literalmente, pulando de alegria. As câmeras de segurança do fórum registraram quando ele sai do prédio com o pé direto e, em seguida, dando várias "estrelinhas". Assista no final da matéria.

Enoc conversou com o portal de notícias BHAZ e explicou que foi casado por quatro anos, mas já está separado da ex-mulher há algum tempo. Atualmente morando em São Paulo, o trabalhador fez questão de ir até Contagem para a audiência de divórcio, que aconteceu na última segunda-feira (10/7).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Bebê nasce em carro de aplicativo a caminho de hospital no Paraná

"Há uns 3 ou 4 meses, tivemos uma audiência online, mas faltou internet no fórum e precisou ser remarcada. Eu estava em São Paulo e a nova data era 10 de julho. Para não perder, eu resolvi ir até Contagem para resolver logo o problema", contou.

O caminhoneiro relatou ainda que estava muito ansioso pelo divórcio, uma vez que já está em um novo relacionamento. Ele garantiu que a comemoração foi uma forma de extravasar as emoções, sem qualquer intenção de desrespeitar a ex-companheira.

continua após publicidade

O momento das piruetas

Logo após assinar os papéis do divórcio, as primeiras pessoas que Enoc encontrou foram um segurança e uma recepcionista. "Resolvi cumprimentar eles e falei: 'pra dar tudo certo, vou pular os primeiros 3 passos com o pé direito' E quando pulei, deu vontade de dar umas estrelinhas”, recordou. E foi isso que ele fez.

Uma advogada estava no fórum e gravou a cena inusitada, que logo viralizou nas redes sociais. A mulher chegou a questionar se o homem havia ganhado uma indenização generosa, mas recebeu a chocante resposta de que toda a alegria era por causa do divórcio. "Foi uma forma maravilhosa, espetacular, de comemorar. Foi a melhor forma de acabar e deu tudo certo”, finalizou.

ASSISTA: continua após publicidade





*Com informações BHAZ.

Siga o TNOnline no Google News