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ABSURDO

Caminhoneiro bêbado invade pátio de empresa, quebra cancela e tenta subornar PMs

O teste do bafômetro apontou 1,23 mg/L de álcool no ar expelido

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 22:27:23 Editado em 06.07.2026, 22:27:17
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Caminhoneiro bêbado invade pátio de empresa, quebra cancela e tenta subornar PMs
Autor Ele foi autuado por embriaguez ao volante, corrupção ativa e dano ao patrimônio - Foto: Reprodução/Metrópoles

Um caminhoneiro de 59 anos foi preso na tarde de domingo (05) em Rio Verde (GO), após invadir o pátio de uma empresa com uma carreta bitrem, romper a cancela de acesso e tentar subornar policiais militares. O teste do bafômetro apontou 1,23 mg/L de álcool no ar expelido, mais de três vezes o limite que configura crime de trânsito (0,34 mg/L). A garrafa de cachaça vazia foi encontrada dentro da cabine.

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Segundo a Polícia Militar (PM), trabalhadores acionaram a corporação após o motorista avançar de forma repentina sobre o pátio, quebrar a estrutura de entrada e colocar em risco funcionários e motoristas que trafegavam nas proximidades da BR-452. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a carreta rompe a cancela sem qualquer tentativa de parada, causando correria.

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Durante a abordagem, o motorista ofereceu propina aos agentes para ser liberado, configurando crime de corrupção ativa. Ele foi autuado por embriaguez ao volante, corrupção ativa e dano ao patrimônio. Somadas, as penas máximas podem chegar a 18 anos de prisão. A carreta foi apreendida, e o caso segue sob investigação.

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caminhoneiro Crime embriaguez ao volante POLICIA MILITAR suborno
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