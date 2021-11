Da Redação

Caminhão transporta casa de 10 metros de largura em rodovia

Um caso inusitado foi registrado no município de Xanxerê, Santa Catarina, nesta terça-feira (23). A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) flagrou um caminhão transportando uma casa de madeira que tinha 10,20 metros de largura, em uma rodovia.

Ao notarem o transporte irregular, os agentes ordenaram ao motorista do veículo, de 34 anos, parasse. O homem responsável pelo transporte, de 47 anos, também estava no veículo. Eles não tinham permissão para realizar o transporte.

O caminhão com placas de Faxinal dos Guedes, na mesma região, foi flagrado pela polícia por volta das 7h10, no quilômetro 90,3 da rodovia. Segundo a polícia, os responsáveis só poderiam realizar o serviço sem exceder as dimensões do próprio veículo. De acordo com a lei, o permitido é que seja de até 2,70 metros.



A dupla, segundo a polícia, poderá responder pelo crime de "expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente", prevista no artigo 132 do Código Penal. Os homens assinaram um termo circunstanciado, se comprometendo a comparecer no Fórum da Comarca de Xanxerê, e foram liberados.