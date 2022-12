Caminhão tomba na Marginal Pinheiros; parte da via é interditada

Giovanna Castro (via Agência Estado)

Um caminhão que carregava cerca de 20 toneladas de papel tombou na pista expressa da Marginal Pinheiros no sentido Castello Branco, próximo ao Complexo Viário Cebolão, na madrugada desta quarta-feira, 28. O acidente aconteceu por volta das 3h15 e acabou interditando as três faixas da esquerda, mas foi parcialmente removido por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) às 5h30, passando a ocupar o acostamento e duas faixas da direita. Não há previsão para liberação total da via.

Segundo a CET, a empresa responsável pela carga e pelo veículo já foi acionada e providenciará um guincho para a remoção do carro e da carga. "Os agentes da CET permanecem no local orientando o trânsito enquanto não finaliza a liberação das vias", disse, em nota.

O motorista do caminhão teve escoriações leves e foi socorrido em um hospital na região da Lapa, na zona oeste paulistana.