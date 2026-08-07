Caminhão sem freio invade salão paroquial e mata duas pessoas em Goiás

Vítimas são o motorista do veículo, de 23 anos, e uma funcionária da igreja, de 47. Polícia Civil aponta falha mecânica como causa preliminar

Um acidente envolvendo um caminhão deixou duas pessoas mortas nesta sexta-feira (7), no município de Crixás, na região norte de Goiás. O veículo invadiu uma residência e o salão paroquial de uma igreja católica, atingindo fatalmente o motorista, de 23 anos, e uma funcionária da instituição religiosa, de 47 anos. De acordo com informações preliminares levantadas pela Polícia Civil, a tragédia foi provocada por uma falha no sistema de freios do caminhão.

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A ocorrência foi registrada na Rua Joaquim Souza, localizada no Setor Pedro Machado. Segundo as autoridades que atenderam o caso, o veículo desgovernado destruiu parte da estrutura do imóvel e atingiu a funcionária da paróquia, identificada como Neuza da Cruz, que estava trabalhando na cozinha no momento exato do impacto. O motorista do caminhão também morreu no local. A área foi isolada para o trabalho das equipes de perícia e resgate.

Diante da tragédia, a Prefeitura de Crixás e o prefeito do município emitiram notas oficiais de pesar por meio das redes sociais. Nos comunicados, a administração municipal classificou o episódio como um momento de imensa tristeza e consternação, prestando solidariedade aos amigos e familiares de todos os atingidos. O chefe do Executivo municipal fez ainda uma menção especial a Neuza da Cruz, ressaltando que a partida da funcionária deixa um sentimento de profunda saudade entre os moradores que tiveram a oportunidade de conviver com ela.





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