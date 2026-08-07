Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
TRAGÉDIA

Caminhão sem freio invade salão paroquial e mata duas pessoas em Goiás

Vítimas são o motorista do veículo, de 23 anos, e uma funcionária da igreja, de 47. Polícia Civil aponta falha mecânica como causa preliminar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Caminhão sem freio invade salão paroquial e mata duas pessoas em Goiás
Autor Autoridades apontam falha mecânica como causa preliminar do acidente - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um acidente envolvendo um caminhão deixou duas pessoas mortas nesta sexta-feira (7), no município de Crixás, na região norte de Goiás. O veículo invadiu uma residência e o salão paroquial de uma igreja católica, atingindo fatalmente o motorista, de 23 anos, e uma funcionária da instituição religiosa, de 47 anos. De acordo com informações preliminares levantadas pela Polícia Civil, a tragédia foi provocada por uma falha no sistema de freios do caminhão.

📰 LEIA MAIS: Dois corpos esquartejados são encontrados dentro de sacos em canal no Ceará

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ocorrência foi registrada na Rua Joaquim Souza, localizada no Setor Pedro Machado. Segundo as autoridades que atenderam o caso, o veículo desgovernado destruiu parte da estrutura do imóvel e atingiu a funcionária da paróquia, identificada como Neuza da Cruz, que estava trabalhando na cozinha no momento exato do impacto. O motorista do caminhão também morreu no local. A área foi isolada para o trabalho das equipes de perícia e resgate.

Diante da tragédia, a Prefeitura de Crixás e o prefeito do município emitiram notas oficiais de pesar por meio das redes sociais. Nos comunicados, a administração municipal classificou o episódio como um momento de imensa tristeza e consternação, prestando solidariedade aos amigos e familiares de todos os atingidos. O chefe do Executivo municipal fez ainda uma menção especial a Neuza da Cruz, ressaltando que a partida da funcionária deixa um sentimento de profunda saudade entre os moradores que tiveram a oportunidade de conviver com ela.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente caminhâo Crixás Goiás tragédia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV