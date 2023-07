Caminhão sem freio atinge posto de saúde e deixa cinco feridos

Cinco homens ficaram feridos após um caminhão atingir a entrada do posto de saúde de Seara, no Oeste de Santa Catarina, na segunda-feira (24). O caso aconteceu no interior do município, depois que o veículo perdeu o freio.

No momento da batida, que destruiu uma das paredes do prédio, apenas uma funcionária estava no posto. Ela não ficou machucada.

Todos os feridos estavam dentro do caminhão que prestava serviço para companhia de energia elétrica.

Das cinco vítimas do acidente, uma foi levada ao Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, pelo Serviço Aeropolicial de Fronteira (Saer).

Outros três homens foram levados pelo Corpo de Bombeiros e o Serviço de Urgência e Emergência (Samu) ao mesmo hospital. A quinta vítima foi atendida no local e levada ao Hospital São Roque, em Seara. Os estados de saúde deles não foi divulgado.

Com informações do portal g1

