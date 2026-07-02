Caminhão limpa-fossa não consegue subir morro e derrama dejetos no meio da rua

Um caminhão de limpeza de fossa derramou dejetos em uma rua de Gaspar, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, nesta terça-feira (30), após não conseguir concluir a subida de um morro. O veículo ficou parado no topo da ladeira, o que fez com que o esgoto transbordasse pela tampa traseira. O incidente foi registrado em vídeo por testemunhas e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, mostrando a tentativa de um funcionário de conter o vazamento no local.

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A empresa responsável pelo veículo explicou que o caminhão estava a caminho do aterro sanitário da cidade, onde faria o descarte regular do material, quando o acidente ocorreu. De acordo com a prefeitura de Gaspar, a inclinação e a dificuldade do veículo de grande porte em vencer o aclive foram os fatores que levaram ao derramamento da carga.

Para minimizar os danos e normalizar a situação, uma operação rápida de limpeza foi montada. O esgoto que se espalhou pelo asfalto foi inicialmente sugado e, em seguida, a própria prestadora de serviços realizou a higienização completa da via. A remoção do caminhão emperrado contou com o apoio logístico de servidores da prefeitura. O trânsito na rua precisou ficar interrompido durante os trabalhos, mas o trecho foi totalmente limpo e liberado para a circulação de veículos no meio da tarde.