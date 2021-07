Caminhão explode em posto de combustíveis; veja

Continua após publicidade

Vídeos que circulam nas redes sociais, mostram a explosão de um caminhão, em um posto de combustíveis na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro (SP), na noite desta quarta-feira (30).

Quatro pessoas foram socorridas com ferimentos graves. Outras 14 pessoas pessoas tiveram ferimentos leves, informou a Guarda Civil Municipal.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública repassou que as vítimas da explosão foram socorridas para as unidades de urgência e emergência da cidade, inclusive Hospital Santa Filomena.

O acidente aconteceu por volta de 18h34 no posto Confiante, no km 175, e o Corpo de Bombeiros está local. Ainda segundo a GCM, a suspeita é que o caminhão estava carregado com combustível e o deslocamento de ar causado pelas explosões causou danos no posto, no restaurante do local e em casas da região

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 8 viaturas e ambulâncias do Samu foram ao local para o resgate das vítimas.

A pista da rodovia Washington Luís sentido capital foi interditada. As equipes de segurança pública e resgate estão controlando a situação. Veja:

tnonline

tnonline

Com informações, G1