Da Redação

Caminhão desgovernado desce rua e mata idosa de 63 anos

Um caminhão desgovernado desceu uma rua de Santa Rita de Minas, na região do Rio Doce, e acabou atropelando e matando uma idosa de 63 anos na manhã desta segunda-feira (6).

Em entrevista a jornais da região, o sargento Júnior informou que a Polícia Militar (PM) foi acionada na rua São Rafael por volta das 8h, sendo que o caminhão teria descido a rua, atropelado a vítima e atingido a grade de uma casa.

"Um motorista de caminhão, que reside nesta rua, hoje de manhã usou o veículo de passeio dele, encostou ao lado do caminhão, para fazer a chamada 'chupeta', porque o veículo de carga estava com a bateria descarregada", detalhou o militar.

Após o procedimento de transferência de carga, o homem então deixou o caminhão carregando a bateria e guardou o carro na garagem. "Nesse momento o veículo desceu ladeira abaixo e veio a atropelar uma idosa de 63 anos, que morreu no local. O relato dele foi confirmado por um vídeo de uma câmera de segurança", completa o sargento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas acabou constatando a morte da idosa no local. A perícia da Polícia Civil (PC) também compareceu na rua e fez os levantamentos iniciais. As causas do acidente serão investigadas.

Informações do site O Tempo