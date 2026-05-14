Caminhão desgovernado atropela e mata três idosos em estrada

Três pessoas morreram após um caminhão desgovernado atingir veículos na RJ-150, na manhã desta quinta-feira (14), na altura da Parada Folly, trecho da estrada que liga Nova Friburgo ao distrito de Amparo, na Região Serrana do Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como Vilma Adame, de 74 anos, Geraldo Assis, de 79 anos, e Alvanir Pinheiro, de 73.

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Segundo a polícia, o caminhão atingiu três veículos antes de tombar. Dois estavam estacionados e o terceiro transportava quatro ocupantes, três dos quais morreram no local. Uma mulher que caminhava por uma rua lateral foi atropelada e socorrida com fratura exposta.



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Imagens de câmera de segurança mostram o caminhão descendo a via em alta velocidade antes do impacto. Testemunhas relataram que o veículo seguia no sentido Amparo quando teria perdido os freios em um trecho de descida. O vídeo também registra o momento em que o motorista salta do caminhão ainda em movimento. Dois ajudantes que estavam no veículo também pularam antes da queda e sofreram ferimentos leves.

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O motorista foi encaminhado para atendimento médico, mas seu estado de saúde não havia sido divulgado até a última atualização desta reportagem. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas pela polícia.