Caminhão de prefeitura desaparecido há quase 10 anos é encontrado enterrado no RS

Um caminhão-caçamba pertencente à Prefeitura de Araricá, na Região Metropolitana de Porto Alegre, que estava desaparecido há quase uma década, foi encontrado enterrado em um terreno público da cidade. O maquinário foi localizado às margens do Arroio Ferrabrás, próximo à região central, após a atual gestão municipal iniciar um levantamento de patrimônio no início de 2025. A descoberta ocorreu após equipes da prefeitura serem enviadas à área para verificar boatos que circulavam entre os moradores sobre o possível paradeiro do veículo.

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O desaparecimento da caçamba possui um histórico de informações desencontradas. Segundo o Executivo municipal, o último registro oficial no sistema sobre a movimentação do caminhão data de 2014, ocasião em que foi multado na capital gaúcha. Contudo, imagens de satélite registradas pelo Google em 2017 mostram o veículo realizando trabalhos de terraplanagem dentro de Araricá. Com base nisso, a suspeita é de que o sumiço tenha sido concretizado entre os anos de 2017 e 2018.

Após a confirmação do achado pelo prefeito Oseias Cardoso, as autoridades policiais foram acionadas para dar andamento aos procedimentos legais. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do caso e tentar identificar os responsáveis por enterrar e ocultar o patrimônio público. Paralelamente, uma equipe de perícia trabalha no local da escavação para tentar localizar o número do chassi e formalizar a identificação do veículo.