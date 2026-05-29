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MISTÉRIO

Caminhão de prefeitura desaparecido há quase 10 anos é encontrado enterrado no RS

Último registro oficial do veículo era uma multa de 2014, mas imagem do Google mostrou máquina operando em 2017

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 20:02:00 Editado em 29.05.2026, 20:01:56
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Caminhão de prefeitura desaparecido há quase 10 anos é encontrado enterrado no RS
Autor A suspeita é de que o sumiço tenha sido concretizado entre os anos de 2017 e 2018 - Foto: Jaisson Mateus/Prefeitura de Araricá

Um caminhão-caçamba pertencente à Prefeitura de Araricá, na Região Metropolitana de Porto Alegre, que estava desaparecido há quase uma década, foi encontrado enterrado em um terreno público da cidade. O maquinário foi localizado às margens do Arroio Ferrabrás, próximo à região central, após a atual gestão municipal iniciar um levantamento de patrimônio no início de 2025. A descoberta ocorreu após equipes da prefeitura serem enviadas à área para verificar boatos que circulavam entre os moradores sobre o possível paradeiro do veículo.

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O desaparecimento da caçamba possui um histórico de informações desencontradas. Segundo o Executivo municipal, o último registro oficial no sistema sobre a movimentação do caminhão data de 2014, ocasião em que foi multado na capital gaúcha. Contudo, imagens de satélite registradas pelo Google em 2017 mostram o veículo realizando trabalhos de terraplanagem dentro de Araricá. Com base nisso, a suspeita é de que o sumiço tenha sido concretizado entre os anos de 2017 e 2018.

Após a confirmação do achado pelo prefeito Oseias Cardoso, as autoridades policiais foram acionadas para dar andamento aos procedimentos legais. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do caso e tentar identificar os responsáveis por enterrar e ocultar o patrimônio público. Paralelamente, uma equipe de perícia trabalha no local da escavação para tentar localizar o número do chassi e formalizar a identificação do veículo.

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Araricá caminhão caçamba desaparecimento de veículos Gestão Municipal investigação policial patrimônio público
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