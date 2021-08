Caminhão de gás derruba passarela sobre linha de metrô no Rio

Da Redação

Um caminhão de gás derrubou uma passarela sobre a linha 2 do metrô do Rio, entre as estações Acari e Coelho Neto, no final da noite desta quinta-feira, 12. Um vagão com passageiros foi atingido, mas feridos graves não foram registrados. Devido ao acidente, a operação da linha está limitada ao trajeto entre as estações Botafogo e Irajá na manhã desta sexta-feira, 13. A Av. Pastor Martin Luther King Jr., na altura do Hospital de Acari, segue parcialmente interditada.

continua após publicidade .

Segundo a concessionária MetrôRio, a operação está em processo de normalização e todas as estações das linhas 1, 2 e 4 estão abertas. Durante a madrugada, cinco estações ficaram com a circulação suspensa após o acidente.

Por volta das 23h de quinta, um caminhão se chocou contra a passarela provisória após colidir com outro automóvel. Segundo os bombeiros, os motoristas tiveram ferimentos sem gravidade e recusaram atendimento médico. Não há registros de outros feridos.

continua após publicidade .

A concessionária MetrôRio informou que todos os passageiros foram retirados com segurança e que equipes atuam na remoção da composição atingida pela estrutura.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, CET-Rio, Seconserva e Light permanecem atuando no local. Até por volta das 7h desta sexta, o sentido Pavuna da Av. Pastor Martin Luther King Jr. seguia interditado. O trânsito da região foi desviado para a Av. Brasil.