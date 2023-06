Caminhão de combustível tomba e pega fogo na Serra de Petrópolis; motorista morre

Um caminhão que carregava combustível tombou e pegou fogo na manhã desta quinta-feira, 8, na Serra de Petrópolis (RJ), matando o motorista que dirigia o veículo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio de Janeiro, o acidente aconteceu por volta das 6h30, próximo a Duque de Caxias, no quilômetro 96 da BR-040, na pista sentido Juiz de Fora (MG). O fogo se espalhou pela rodovia e atingiu mais quatro carros de passeio, afirma a PRF, mas não deixou outros feridos. A pista da rodovia permanecia fechada por volta das 10h a partir da praça de pedágio de Xerém, no quilômetro 102 da BR-040, até o local em que aconteceu o acidente.

