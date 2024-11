Caminhão atropela sete trabalhadores às margens da BR-070 e foge

Sete funcionários da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) foram vítimas de um atropelamento, na altura do Km 19 da BR-070, na manhã de sexta-feira (25/10). Informações preliminares dão conta de que os trabalhadores foram atingidos por um caminhão que passava pela rodovia, no sentido Plano Piloto, e fugiu sem prestar socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) detalhou que, no momento do atropelamento, por volta das 10h30, os trabalhadores faziam a poda da vegetação às margens da estrada. O condutor do caminhão deixou a área antes de ser identificado.

A ocorrência aconteceu perto da Barragem do Rio Descoberto e divisa entre Goiás e o Distrito Federal. Três equipes do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF) atuaram para prestar socorro às vítimas.

Por meio de nota, a Novacap informou que os funcionários atingidos são vinculados à empresa terceirizada FCB, “que já presta os devidos cuidados às vítimas”.

“A equipe atuava no serviço de roçagem, no canteiro central da BR-070. No total, foram atingidos sete funcionários: quatro foram transportados para o hospital – três com escoriações leves, que foram liberados rapidamente, e um que ficou para avaliação, mas recebeu alta. Os [três] demais não precisaram de atendimento hospitalar”, detalhou a companhia.

