Caminhão apresenta pane, motorista desce e morre atropelado

Neste dominfo (10), um grave acidente deixou um morto no km 491, na BR-116, sentido Cajati. A rodovia é usada para ir no trajeto de Curitiba até São Paulo. Segundo testemunhas, o caminhão teve uma pane mecânica e o motorista desceu do veículo para checar o óleo.

Durante a checagem, um ônibus atingiu a traseira do caminhão, atropelando a vítima da sequência. O caminhão tombou com o impacto da batida e o homem morreu na hora.

