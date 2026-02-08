Camilo Santana faz pronunciamento de volta às aulas e destaca avanços alcançados no País

O ministro da Educação, Camilo Santana, fez na noite deste domingo, 8, um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para celebrar a volta às aulas das escolas públicas nesta semana. Santana aproveitou a oportunidade para destacar os avanços alcançados na Educação e os ganhos obtidos com a decisão de restrição do uso de celular em sala de aula.

Segundo o ministro, após um ano da restrição, os resultados começam a aparecer e a medida restritiva ao uso do celular reforçou o foco no aprendizado. "Celular e tecnologia na sala de aula são usados apenas como ferramentas pedagógicas", disse o ministro, destacando que o governo ampliou a conectividade nas escolas públicas de 45% em 2023 para 70% em 2026.

"Há muitas razões para comemorar." Santana destacou a construção de novas escolas, creches e quadras esportivas e o avanço da educação integral no País. Segundo ele, em 2023, o Brasil tinha 17% dos municípios com política de educação integral. Agora, de acordo com o ministro, 91% das cidades brasileiras adotam a política.

O ministro falou ainda do crescimento do índice de alfabetização no País. Segundo ele, em 2024, o porcentual das crianças que estavam alfabetizadas no tempo certo praticamente dobrou, passando de 36% das crianças para 60%. Destacou também o programa Pé-de-Meia, que concede um benefício mensal de R$ 200 aos jovens que estão no ensino médio e permanecem matriculados. Segundo ele, o programa alcança quase 6 milhões de jovens, o que fez com que a evasão escolar da faixa etária caísse pela metade.

Sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Santana disse que houve um crescimento de 40% nos últimos anos e destacou que o Sisu 2026 é o maior da história, com oferta de 5 mil novas vagas.