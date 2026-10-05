Câmeras registram roubo a deputado argentino na Avenida Paulista: 'Levaram meu celular'

Um deputado argentino teve o celular roubado no último sábado, 3, na Avenida Paulista, enquanto falava ao vivo sobre as eleições brasileiras, em uma videochamada, para um programa de rádio de seu país.

Esteban Paulón, deputado nacional eleito pela província de Santa Fé, foi surpreendido por um criminoso de bicicleta. O caso foi registrado em vídeo.

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Informações preliminares indicam que, até o momento, o parlamentar não registrou boletim de ocorrência. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), não foram localizados registros com as informações da vítima.

O caso aconteceu no dia do último ato de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes do primeiro turno das eleições: uma caminhada que partiu da Avenida Paulista e desceu pela Rua Augusta no sentido Praça Roosevelt, na região central da capital.

Pelas imagens, é possível ver que o furto ocorre assim que Paulón devolve a palavra aos apresentadores após falar que Lula seria um dos poucos líderes internacionais que se opôs ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e às big techs.

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Quando os apresentadores começam a respondê-lo, um tranco interrompe a imagem do deputado. Como Paulón ainda aparentemente manteve os fones sem fio, dá para ouvi-lo xingando alguém e dizendo que levaram seu celular.

Logo em seguida, aparece a imagem de um homem em uma bicicleta segurando o aparelho. "Não posso crer, estamos vendo ao vivo", diz o apresentador, enquanto o suspeito foge. As imagens foram publicadas por Paulón nas redes sociais. Até o momento, não há registro de prisão relacionada ao caso.

Cartão-postal da cidade, a Avenida Paulista destacou-se nos últimos anos como um epicentro de furtos na cidade de São Paulo. Conforme a Secretaria da Segurança, porém, os casos têm desacelerado por lá diante do reforço do policiamento na região e de medidas para desarticulação de quadrilhas.