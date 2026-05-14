Câmeras flagram carro em alta velocidade atropelar e matar idoso e cão em Londrina







Um idoso de 81 anos e seu cachorro de estimação morreram após serem atropelados por um carro na manhã desta quinta-feira (14), no cruzamento da avenida Higienópolis com a rua Goiás, na área central de Londrina. Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento da tragédia. A gravação mostra a vítima atravessando a via sobre a faixa de pedestres quando é atingida pelo veículo, que aparentava trafegar em alta velocidade. Com a violência do impacto, o homem foi arremessado a alguns metros de distância, e o animal morreu na hora.

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Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro. Ao chegarem à ocorrência, os profissionais encontraram o idoso sendo auxiliado por populares que se identificaram como enfermeiros e tentavam realizar manobras de reanimação. A vítima apresentava uma contusão lacerante severa no crânio, além de fraturas torácicas, tendo o óbito constatado ainda no asfalto.





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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O motorista do automóvel estava sozinho no momento do atropelamento e não sofreu ferimentos físicos. No entanto, ele entrou em estado de choque devido à gravidade do acidente e precisou receber atendimento médico das próprias equipes de resgate no local.

As circunstâncias exatas da colisão, bem como uma possível infração de trânsito relacionada ao excesso de velocidade do condutor, serão apuradas pela Polícia Civil, que utilizará as imagens de monitoramento na investigação.







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