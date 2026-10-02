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Câmeras em estação da Linha 5-Lilás registraram professor sendo espancado

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Imagens de câmeras de segurança registraram a agressão sofrida pelo professor de inglês Ricardo Akira em uma estação da Linha 5-Lilás, em São Paulo. O vídeo revela a sequência do ataque, que começa ainda na plataforma e inclui socos, chutes e quedas antes de a vítima conseguir deixar o local.

O caso aconteceu em 11 de julho e já era investigado pela Delegacia do Metropolitano (Delpom). O suspeito, de 41 anos, foi intimado a prestar depoimento. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as imagens foram incorporadas ao inquérito, que avalia o ocorrido.

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Entenda o caso

Após o ataque, Akira relatou em um vídeo nas redes sociais que estava a caminho do trabalho e que havia entrado no trem enquanto lia, pelo celular, o material de uma aula. Segundo ele, ainda dentro do vagão, sentiu um chute na perna. O professor afirmou que não conhecia o homem.

Ao chegar à estação onde desembarcaria, ele foi empurrado para fora do trem. Segundo seu relato, o passageiro passou a fazer ofensas homofóbicas e o acusou de tê-lo filmado dentro do vagão.

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A agressão provocou cortes e hematomas no rosto e na cabeça, além de uma perfuração no tímpano. Akira recebeu atendimento na UPA Vila Mariana e passou por exame de raio-X.

Segundo o professor, após o ataque, funcionários da estação levaram os dois homens para salas separadas e posteriormente os conduziram à unidade de saúde. Ricardo afirma que os dois foram transportados no mesmo veículo.

A ocorrência foi registrada inicialmente como lesão corporal recíproca. Posteriormente, segundo a SSP, a investigação passou a investigar o caso como homofobia e lesão corporal.

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A Via Mobilidade, concessionária responsável pela Linha 5-Lilás, afirmou que suas equipes de atendimento e segurança intervieram no caso, prestaram os primeiros socorros e acompanharam os envolvidos até a unidade de saúde e, posteriormente, ao 27º Distrito Policial.

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METRÔ/SP/PROFESSOR/ATAQUE HOMOFÓBICO/ESPANCAMENTO/REGISTROS
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