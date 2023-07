Câmera registra prédio desabando; há moradores soterrados

Um prédio desabou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (7) e fez com que várias ficassem soterradas em meio aos escombros. O fato foi registrado em Recife, Pernambuco.

continua após publicidade

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o edifício cai. Uma grande nuvem de poeira se espalhou pela rua vazia.

Segundo moradores, o prédio estava interditado por ordem judicial, mas foi reocupado em 2012.

continua após publicidade

Veja:

continua após publicidade

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, há pelo menos nove pessoas soterradas. Crianças estão desaparecidas, e as autoridades realizam uma força-tarefa para localizá-las.

Até o momento da publicação desta matéria, uma adolescente e uma mulher haviam sido resgatadas vivas. As duas sofreram fraturas.

Siga o TNOnline no Google News