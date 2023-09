Câmera registra grave acidente em posto de combustível; três morreram

Um motorista de 28 anos foi preso após causar um acidente com três mortes, na madrugada deste domingo (3), em São Paulo. O veículo dirigido por ele invadiu um posto de combustíveis localizado na avenida Washington Luís, em Santo Amaro, zona sul da cidade. O impacto foi tão violento que os passageiros foram arremessados para fora do veículo e a bomba de combustíveis foi arrancada. Assista o vídeo no fim do texto.

Um funcionário do posto contou à PM que estava trabalhando quando percebeu o carro se aproximar do local, que fica no cruzamento com a Rua João Alfredo, em alta velocidade. Segundo a testemunha, o motorista perdeu o controle, subiu na calçada, bateu contra uma palmeira, um poste e invadiu o posto, atingindo a bomba de combustíveis.

Três passageiros foram arremessados para fora do veículo e outros três ficaram dentro dele. Nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para fazer o resgate. As vítimas feridas foram levadas aos Hospitais Pedreira, UPA Campo Limpo e Hospital Campo Limpo. O motorista do VW Golf foi preso em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor.

Atenção, imagens fortes:

