Câmera registra carro sendo atingido por raio; Vídeo

Um carro foi atingido por um raio durante tempestade em plena rodovia de Kansas City, no Missouri nos EUA. O vídeo foi gravado de dentro do outro veículo que estava a poucos metros atrás do local da descarga meteorológica.

O caso foi registrado no dia 25 de junho quando cinco pessoas estavam no veículo, sendo três crianças e dois adultos. Apesar do susto dentro e fora do SUV com a família, ninguém ficou ferido.

Em entrevista para a revista Newsweek, o homem que filmou o raro instante disse que a primeira preocupação dos pais no carro atingido, foi certificar que os filhos estavam bem. “Ficaram aliviados”, relatou Carl Hobi à publicação.

