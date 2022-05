Câmera flagra 'peladão' furtando itens em restaurante

Da Redação

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem invade um restaurante, na Cidade do Automóvel, no Distrito Federal. Após entrar no estabelecimento, o sujeito ingeriu alimentos e furtou itens de funcionários. Além disso, ele tirou todas as roupas, ficando completamente nu no local.

O caso ocorreu em 8 de abril, mas a Polícia Civil divulgou as imagens nesta terça-feira (17), para tentar localizar o suspeito, por meio das tatuagens dele. O caso é investigado pela 8ª Delegacia de Polícia, na Estrutural.



As imagens mostram que o suspeito entrou vestindo uma camiseta e uma bermuda. No entanto, em determinado momento, tirou a parte de cima e, em seguida, ficou completamente nu.

Segundo o boletim de ocorrência, entre os itens furtados pelo homem estavam dois celulares, um computador, um carrinho de carga, duas máquinas de cartão e R$ 600 em espécie. Os proprietários também sentiram falta de balas, chocolates e alimentos diversos.

