Câmera flagra momento em que vidraça desaba sobre trabalhador durante ventania
Incidente ocorreu em uma concessionária de tratores na Região Norte do estado nesta terça-feira (21)
Um funcionário de uma concessionária de máquinas agrícolas foi atingido pelo desabamento da fachada de vidro da empresa durante uma forte ventania na tarde de terça-feira (21), em Frederico Westphalen, na Região Norte do Rio Grande do Sul. O momento do incidente, registrado por câmeras de segurança por volta das 16h30, mostra a estrutura se desprendendo com a força do vento e caindo diretamente sobre o homem, que foi derrubado pelo impacto. Apesar da gravidade das imagens, o trabalhador não sofreu ferimentos.
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O homem atingido é um técnico mecânico. Em nota oficial enviada pelo representante da unidade, ele confirmou que a tempestade provocou danos severos aos vidros da fachada e que o colaborador foi atingido por estilhaços e parte de uma cortina. A empresa ressaltou que prestará todo o suporte necessário, além de ter isolado o local imediatamente para realizar avaliações técnicas e os reparos na estrutura.
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O caso ocorreu em meio à onda de maus tratos que atinge o Rio Grande do Sul ao longo da última semana, marcada por chuvas intensas e rajadas de vento. A Defesa Civil estadual mantém alerta para 36 municípios devido ao risco de tempestades severas, granizo e volumes de chuva que podem alcançar até 120 milímetros por dia. Segundo o coordenador estadual do órgão, coronel Luciano Chaves Boeira, as equipes seguem mobilizadas em prontidão na região de Santa Maria para prestar apoio aos municípios atingidos pelos temporais.