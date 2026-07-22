Câmera flagra momento em que vidraça desaba sobre trabalhador durante ventania





Um funcionário de uma concessionária de máquinas agrícolas foi atingido pelo desabamento da fachada de vidro da empresa durante uma forte ventania na tarde de terça-feira (21), em Frederico Westphalen, na Região Norte do Rio Grande do Sul. O momento do incidente, registrado por câmeras de segurança por volta das 16h30, mostra a estrutura se desprendendo com a força do vento e caindo diretamente sobre o homem, que foi derrubado pelo impacto. Apesar da gravidade das imagens, o trabalhador não sofreu ferimentos.

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O homem atingido é um técnico mecânico. Em nota oficial enviada pelo representante da unidade, ele confirmou que a tempestade provocou danos severos aos vidros da fachada e que o colaborador foi atingido por estilhaços e parte de uma cortina. A empresa ressaltou que prestará todo o suporte necessário, além de ter isolado o local imediatamente para realizar avaliações técnicas e os reparos na estrutura.

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O caso ocorreu em meio à onda de maus tratos que atinge o Rio Grande do Sul ao longo da última semana, marcada por chuvas intensas e rajadas de vento. A Defesa Civil estadual mantém alerta para 36 municípios devido ao risco de tempestades severas, granizo e volumes de chuva que podem alcançar até 120 milímetros por dia. Segundo o coordenador estadual do órgão, coronel Luciano Chaves Boeira, as equipes seguem mobilizadas em prontidão na região de Santa Maria para prestar apoio aos municípios atingidos pelos temporais.

Apesar da gravidade das imagens, o trabalhador não sofreu ferimentos - Foto: Câmera de monitoramento Apesar da gravidade das imagens, o trabalhador não sofreu ferimentos - Foto: Câmera de monitoramento



