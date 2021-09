Câmera flagra momento em que pintor sofre descarga elétrica

Da Redação

Um trabalhador de 65 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma descarga elétrica na última quarta-feira (1º). O pintor trabalhada em um edifício em Tubarão, Santa Catarina, quando o acidente aconteceu.

Toda a situação foi registrada por uma câmera de segurança, que fica próxima do prédio. Nas imagens é possível notar que ocorre uma explosão. As chamas provocam uma forte descarga elétrica.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do município socorreu o profissional, que teve 75% do corpo queimado. Na sequência, o homem foi levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição.

Segundo a corporação, os ferimentos teriam sido causados por uma explosão no transformador. As Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) negam e informaram que o trabalho de apuração teve início na manhã desta quinta-feira (2). Um relatório sobre o acidente será elaborado para esclarecer o ocorrido, disse o órgão.

Nota da Celesc:

"A Celesc informa que está apurando as causas do acidente registrado nesta quarta-feira (1º) em Tubarão, envolvendo um empregado da construção civil que executava serviço de pintura em uma edificação. O trabalho de apuração teve início na manhã desta quinta-feira, e um relatório a respeito será elaborado visando esclarecer o ocorrido. A Celesc também esclarece que, a princípio, a hipótese de que o transformador tenha explodido está descartada. É importante reiterar que é necessário consultar a Celesc, pelo 08000 480120, antes de construir ou reformar próximo a redes de energia elétrica".