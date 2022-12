Câmera flagra ladrão vestido com calcinha furtando escola no DF; vídeo

Da Redação

O ladrão invadiu a instituição em duas oportunidades

O circuito de segurança de uma escola particular do Distrito Federal flagrou um ladrão vestido apenas com uma calcinha invadindo o estabelecimento de ensino na última segunda-feira (12). De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), que está à frente do caso, o criminoso levou algumas torneiras e sifões do local.

Ainda conforme as autoridades, a torneiras que haviam sido levadas da escola já foram recuperadas e o responsável pelo furto, um homem de 40 anos, foi preso em flagrante na manhã de terça-feira (13).

As torneiras foram encontradas com um outro homem, de 61 anos, que responderá por receptação.

Invasão na escola

A Polícia Civil informou que o indivíduo invadiu o espaço privado em duas oportunidades, sendo uma na noite de sábado (10) e outra na segunda-feira.

Durante o primeiro furto, ele levou torneiras dos banheiros e sifões. No segundo, levou uma escada.

O furto das torneiras e sifões causou vazamento de água e deixou o reservatório da escola completamente vazio. Além disso, o prédio ficou alagado.

Segundo a PCDF, o homem tem 40 anos e pulou um muro para invadir a escola. Ele não informou o motivo de ter tirado as roupas.

Uma câmera de segurança flagrou ele andando pela instituição somente de calcinha. Assista:

null - Vídeo por: tnonline

