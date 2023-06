Câmera flagra idosa capotando carro durante teste de habilitação; veja

Uma idosa, de 63 anos, passou por momentos difíceis durante seu exame para conseguir a tão sonhada Carteira de Habilitação. A mulher acabou batendo o carro que dirigia em um poste e capotou o veículo durante o teste.

O momento desesperador foi registrado por uma câmera de segurança do local onde a prova era realizada (assista abaixo). O caso aconteceu na última quarta-feira (7), na cidade Lanús, em Buenos Aires, na Argentina.

Conforme as imagens, podemos ver que inicialmente tudo parece correr bem no teste. No entanto, após uma manobra dar errado, o veículo bate em um poste e, ao invés de frear, a idosa acelerou o automóvel e capotou.

De acordo com informações, ela estava usando cinto de segurança no momento do acidente e foi levada para um hospital da região com ferimentos leves.

ASSISTA:

