Câmera flagra homem tentando abusar de vendedora em loja; veja vídeo

O circuito de monitoramento de uma loja de colchões flagrou o momento em que um homem tentou estuprar uma funcionária do local. O caso ocorreu na tarde do último sábado (18), na região de Interlagos, Zona Sul de São Paulo. (Vídeo abaixo)

Como é possível ver nas imagens, o criminoso surpreende a vítima quando ela estava distraída, olhando o celular.

O homem invadiu a loja sem que ela percebesse e arrastou a vítima violentamente para longe do campo de visão de possíveis testemunhas. Ele conseguiu levá-la para um pequeno cômodo, onde tentou praticar o abuso, mas a vítima se debateu e gritou tanto que ele desistiu e foi embora.

Veja:

As imagens mostram que ele pega a funcionária pelo braço e a conduz com agressividade até um lavabo da loja, onde joga a moça no chão. O criminoso abre a porta de um banheiro, onde tenta sem sucesso fazer com que a vítima entre.

O criminoso chega a retirar o celular da mão da funcionária, mas ela consegue pegar o aparelho de volta. Nesse momento, o homem se distancia e foge correndo.

Até o momento, o criminoso não foi preso.

